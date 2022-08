Ein brennender Mittelstreifen hat am Dienstagabend (9. August 2022) den Verkehr auf der A3 bei Erlangen aufgehalten. Eine Baustelle auf der Autobahn erschwerte der Feuerwehr zudem die Anfahrt zur Einsatzstelle.

Eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen bemerkte gegen 18.50 Uhr, dass zwischen den Anschlussstellen Erlangen-West und Höchstadt-Ost auf Höhe Klebheim der Mittelstreifen der Autobahn in Brand geraten war. Aufgrund der aktuellen Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus.

Brand auf A3: Rauch steigt aus Mittelstreifen bei Erlangen auf

Die Feuerwehr Heßdorf rückte daraufhin an, um die etwa hundert Quadratmeter große brennende Fläche zu löschen. Am schwierigsten habe sich bei der Anfahrt die Baustellen-Querung an der Anschlussstelle Erlangen-West gestaltet, berichtet die Freiwillige Feuerwehr. "Im Slalom ging es mit den Feuerwehr-Lkws über behelfsmäßig angelegte Schotterwege und zwischen Baustellenfahrzeugen hindurch zur eigentlichen Auffahrt", schreiben die Einsatzkräfte auf ihrer Homepage.

Da sich der Verkehr gegen 19 Uhr in Grenzen gehalten habe und die anderen Verkehrsteilnehmer auf der A3 zudem eine Rettungsgasse bildeten, kam die Feuerwehr schnell an. Die Einsatzstelle sei durch den aufsteigenden Rauch bereits gut erkennbar gewesen.

Während der Löscharbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Würzburg für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Der "massive Löschangriff" habe schnell Wirkung gezeigt, so die Feuerwehr. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht. Die Brandursache ist laut Polizei aber noch unklar.

