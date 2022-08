Erlangen vor 57 Minuten

Verkehrsunfall

Lkw rammt Auto bei Überholmanöver auf der A3 - Vollsperrung und zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch auf der A3 bei Erlangen gekommen. Ein Auto wurde in die Mittelleitplanke geschleudert. Die zwei Insassen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden - die Autobahn war gesperrt.