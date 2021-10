Wohnung in Coburg in Brand: Laut ersten Informationen soll ein Feuer am Freitagnachmittag (1. Oktober 2021) in einer Wohnung in Coburg in der Metzgergasse ausgebrochen sein.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einem Pressealarm mitteilt, sind die umliegenden Straßen aktuell durch Einsatzkräfte blockiert.

Außerdem soll eine Person verletzt sein. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang noch nicht bekannt (Stand: 14.07). Aktuell gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass keine weiteren Personen im Gebäude sind.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Hinweis: Es handelt sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren diese, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Fachdozent/pixabay.com (Symbolbild)