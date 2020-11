Auch das "Theater am Hexenturm" in Coburg leidet unter Corona. Sämtliche Vorstellungen müssen derzeit ausfallen - allen voran das Stück "Coburgs Kronjuwelen", in in dem die Waschfrau Suse einen ganz besonderen Blick auf die Geschichte der Stadt wirft.

Aber: Peggy Hoffmann als "Intendantin" bleibt tapfer und vor allem auch kreativ. So gibt es etwa immer wieder Online-Vorstellungen, die auf der Facebook-Seite des Theaters live übertragen werden. Eine schöne Idee sind auch die Geduldsfäden, die Peggy Hoffmann anbietet - wem der selbige also reißt (was in Corona-Zeiten ja schon mal leicht passiert!), kann sich vor der Eingangstür am Ernstplatz einen neuen holen.

Wer das Theater am Hextenturm unterstützen möchte, kann Geschenkgutscheine kaufen; diese sind gültig für alle Veranstaltungen, die es nach der Zwangspause wieder gibt. Erhältlich sind sie bei der Buchhandlung Riemann am Markt 9.

Ebenfalls im Angebot: CDs des Theaters sowie mittelalterliches Waschmittel direkt von Waschfrau Suse. Infos gibt es außerdem unter www.theater-am-hexenturm.de.