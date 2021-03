Das Coburger Landratsamt hat am Freitag eine Liste von insgesamt acht Apotheken veröffentlicht, die - "ab sofort oder zeitnah", wie es heißt - kostenlose Corona-Schnelltests durchführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Liste noch nicht abschließend ist; es können also noch weitere hinzukommen. Die jeweiligen Öffnungszeiten mögen bitte direkt bei den Apotheken erfragt werden.

Folgende Apotheken bieten diesen Service an:

Coburg

Easy-Apotheke

(Lauterer Höhe)

Europa Apotheke

(Hindenburgstraße)

Apotheke im Wirtsgrund

(Wirtsgrund)

Rödental

Rosenau Apotheke

Sonnefeld

Kloster Apotheke

Untersiemau

Apotheke Untersiemau

Weidhausen

Adler Apotheke

Weitramsdorf

Apotheke am Forst

Hintergrund Laut Testverordnung des Bundes hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlose PoC- Antigentest ("Schnelltest") pro Woche. In Bayern wurden zur Schaffung der erforderlichen Testkapazitäten grundsätzlich alle Apotheken per Allgemeinverfügung mit der Durchführung dieser Tests ermächtigt. Doch nicht alle Apotheken können diese Leistung anbieten, da personelle und räumliche Anforderungen bestehen. Unabhängig vom Angebot der Apotheken gibt es auch weiterhin das gemeinsame Testzentrum von Stadt und Landkreis Coburg an der HUK-Arena (Lauterer Höhe). Dort werden die Schnelltests von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 8 Uhr angeboten - Anmeldungen über die Internetseite www.landkreis-coburg.de.