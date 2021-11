Der Musizierkreis Neustadt plant in diesem Jahr erstmals ein weihnachtliches Konzert. Bei dem Auftritt am 1. Advent (Sonntag, 28. November, 16 Uhr) in der "Kultur.Werk.Stadt" spielt der Musizierkreis in kleiner Besetzung unter der Leitung von Norbert Luche besinnliche Melodien. Dazu gibt es Mundart-Geschichten, vorgetragen von Christine Luche, die auch die Moderation des Nachmittags übernimmt.

Letzmals im Jahr 2013

Mit diesem weihnachtlichen Konzert will der Musizierkreis nach dem Ende des langen Lockdowns ganz bewusst in leicht veränderter Form anknüpfen an die Tradition des Weihnachtsliedersingens in Neustadt, das über viele Jahre hinweg in der Adventszeit vom Stadtverband musikausübender Vereine im Saal des heutigen Familienzentrums veranstaltet wurde. Die letzte Veranstaltung im Familienzentrum fand übrigens 2013 statt.

Vorverkauf

Tickets zu acht Euro im Vorverkauf bei der Zinngießerei Witter in Neustadt (Tel. 09568/2995) sowie in Coburg bei der Buchhandlung Riemann (09561/808712).