Schwerer Unfall im Landkreis Coburg: Feuerwehrfahrzeug kommt auf Einsatzfahrt von Straße ab: In der Nähe von Weidhausen bei Coburg hat es am Samstagabend (19. Februar 2022) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf prallte auf dem Weg zu einem Brandeinsatz gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und wurde später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt wurden offenbar sechs der insgesamt neun Feuerwehrleute bei dem Unfall verletzt, wie die Agentur News5 berichtet. "Der Schock sitzt natürlich tief bei uns", erklärte Stefan Püls, Kreisbrandrat des Landkreises Coburg.

Unfall zwischen Frohnlach und Weidhausen: Feuerwehr kommt von Straße ab - mehrere Einsatzkräfte verletzt

Laut ersten Informationen war das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf auf einer geteerten Flurstraße unterwegs zu einem Einsatz. Durch eine Bodenwelle schaukelte sich das mit insgesamt neun Personen besetzte Feuerwehrfahrzeug zwischen Frohnlach und Weidhausen bei Coburg auf. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte im Anschluss gegen einen Baum.

"Der Fahrer war schwerst eingeklemmt", sagte Kreisbrandrat Stefan Püls im Interview mit News5. "Die Kameraden, die mit ihm im Wagen waren, sind natürlich auch teilweise verletzt." Der Fahrer musste demnach mit "schwerem Rettungsgerät" aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Feuerwehrleute wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt, berichtet News5. Auch sie kamen in eine Klinik. Püls spricht mit Blick auf den folgenschweren Unfall von einem "tragischen Ereignis". "Das ist sehr dramatisch", erklärte der Kreisbrandrat.

Drei benachbarte Feuerwehren wurden kurz nach der Kollision zum Unfallort alarmiert, um das Feuerwehrauto zu bergen. Auch am eigentlichen Einsatzort, dem Brandherd, traf Ersatz ein. Zwei weitere Feuerwehreinheiten kümmerten sich um die verunglückten Einsatzkräfte. Das stark beschädigte Feuerwehrfahrzeug wurde noch in der Nacht für den Abtransport fertig gemacht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 450.000 Euro.