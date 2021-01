Coburg vor 1 Stunde

Kurios

Thein oder nicht Thein - das ist in Coburg die Frage!

Was ist denn da in der Kasernenstraße los? Nach Schließung der Metzgerei Thein soll es dort auch künftig wieder eine Metzgerei geben - wohl aber unter anderem Namen. Die "Metzgerei Thein" plant derweil ebenfalls ein Comeback - wohl aber an einem anderen Standort.