Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen Kultur-Veranstalter in der Region noch immer zur Suche nach passenden Auftrittsmöglichkeiten. Das nächste Konzert der Reihe "Leise am Markt" findet deshalb erneut nicht auf der kleinen Bühne in der Herrngasse in Coburg statt - sondern im FEstsaal des ehemaligen Jagdschlosses in Bad Rodach. Am Donnerstag, 16. September, wird hier der Trompeter Markus Stockhausen mit seiner "Groupt" erwartet (Beginn: 19 Uhr).

Als Trompeter und Komponist zählt Markus Stockhausen international zu den vielseitigsten Musikern und ist bekannt als musikalischer Grenzgänger. Viele Jahre arbeitete er mit seinem Vater Karlheinz Stockhausen zusammen, einem der größten Komponisten des 21. Jahrhunderts, der zahlreiche Werke für ihn schrieb.Als Solist stand er u.a. in dessen großen musikdramatischen Werken aus dem Zyklus "Licht" auf den Bühnen der Mailänder Scala, der Londener Oper Covent Garden und vielen Bühnen weltweit.

Im Jahr 2005 wurde Markus Stockhausen mit dem WDR-Jazzpreis als bester Improvisator ausgezeichnet, 2017 mit der "Silbernen Stimmgabel" des Landesmusikrates NRW, sowie dem JTI Jazz Award, 2018 erhielt er den renommierten Echo Jazz Preis, 2021 den Deutschen Jazzpreis als bester Blechbläser.

In Bad Rodach präsentiert Stockhausen eine neue Besetzung seiner "Group".