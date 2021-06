Die Allianz-Arena darf am Mittwochabend nicht in Regenbogen-Farben erstrahlen. Diese Entscheidung der Uefa stößt zwar einerseits auf viel Unverständnis - andererseits setzt sie aber auch eine bemerkenswerte Reihe von Reaktionen in Gang. So haben beispielsweise der 1. FC Nürnberg oder auch Eintracht Frankfurt angekündigt, sozusagen stellvertretend eben ihre Fußballstadien entsprechend zu beleuchten.

Und auch die Stadt Coburg möchte ein Zeichen setzen. Um 21 Uhr, wenn in München das EM-Spioel zwischen Deutschland und Ungarn angepfiffen wird, soll das historische Stadthaus am Coburger Marktplatz in Regenbogen-Farben erstrahlen. Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) erklärt dazu in einer Pressemitteilung: "Es ist schade, dass sich die Uefa nicht durchringen konnte, die Allianz-Arena in den Regenbogen-Farben beleuchten zu lassen. Coburg feiert die Vielfalt und Toleranz. Deshalb habe ich angeordnet, das Stadthaus bunt anstrahlen zu lassen. Wertschätzung, Respekt und - allem voran - die Wahrung der Menschenrechte sind essentiell für unsere Stadt."