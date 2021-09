Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

Einsatz

Spektakulärer Einsatz: 300-Kilo-Mann mit Kran aus Wohnung gerettet

Am Donnerstag ist es in Neustadt bei Coburg zu einem nicht alltäglichen Einsatz gekommen. Eine schwergewichtige Person befand sich in einer lebensbedrohlichen Situation und musste mittels Kran aus der Wohnung gebracht werden.