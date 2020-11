Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat die Coburger Narrhalla bereits im September entschieden, dass alle für die Session 2020/2021 geplanten Veranstaltungen ausfallen. Davon betroffen ist außer der Prunksitzung und dem Gaudiwurm auch der obligatorische Rathaussturm. In Coburg wird der Rathaussturm traditionell am Samstag nach dem 11.11. zelebriert, und zwar gemeinsam von Coburger Narrhalla und den beiden karnevalistischen Tanzsportvereinen "Coburger Mohr" und "Effect's".

Doch der Aktionskünstler Alex, der unter anderem auch Coburgs inoffizieller Ober-Narr ist, will den Start in die närrische Jahreszeit nicht komplett ausfallen lassen. Seit Wochen bastelt er an einer virtuellen Alternative. Er hat dafür auch zwei Mitstreiter gefunden, so dass sich - wie passend! - nunmehr ein richtiges "Dreigestirn" präsentiert, das sich den offiziellen Namen "IG Helau" gegeben hat.

Das Trio - bestehend aus der "Jungfrau Helau Alex", dem "Prinz Karneval Sebastian" sowie "Bauer Jens" - hat sich allerhand einfallen lassen. Was genau, das kann sich jeder ab diesem Mittwoch (11.11.) entweder auf dem Youtube-Kanal der IG Helau anschauen oder auch auf der Facebook-Seite, die dafür eigens eingerichtet wird. Nur so viel sei schon verraten: Es gibt unter anderem eine umfangreiche Büttenrede, in der doch glatt eine Idee für ein Atommüll-Endlager in Coburg präsentiert wird.