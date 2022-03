Coburg vor 1 Stunde

Kultur-Tipp

Schumann und Brahms erklingen im Coburger Kongresshaus

Werke von Robert Schumann bilden in dieser Saison einen roten Fanden in den Programmen der Coburger Gesellschaft der Musikfreunde. Das gilt auch für das Kammerkonzert am Montag, 7. März, im Kongresshaus Rosengarten (Beginn: 19.30 Uhr).