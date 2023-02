Ein Unbekannter hat in Oeslau die Motorhaube eines parkenden schwarzen 5er BMW zerkratzt und verursachte zusätzlich eine Delle in der Beifahrerseite - vermutlich durch einen Fußtritt.

Die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg berichtet, dass sich die Vandalismus-Attacke in der Nacht von Dienstag (21. Februar 2023) auf Mittwoch zugetragen haben muss.

Autos von Mann werden gleich zweimal Opfer des Vandalen

Bereits zuvor kam es zu ähnlichen Vorfällen: In der Nacht von Donnerstag (09. Februar 2023) auf Freitag waren dem 28-jährigen Besitzer Beschädigungen an seinem schwarzen Audi A6 aufgefallen. Hier hinterließ der Unbekannte ein abgebrochenes Reifenventil und einen verbogenen Seitenspiegel an dem parkendem Wagen. Beide Autos waren im Bereich der Brandenburger Straße und dem Pommernweg abgestellt.

Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 600 Euro. Ob es sich bei dem Vandalen um ein und denselben Täter handelt, ermittelt zurzeit die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg und bittet um sachdienliche Hinweise.

