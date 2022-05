Prügelei in Coburg: Bei einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Coburger Fußgängerzone erlitt ein 21-jähriger Mann Verletzungen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg bitten um Hinweise von Zeugen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Coburg: Männer prügeln sich - 21-Jähriger wird verletzt

Am Samstagmorgen (07.05.2022) geriet der 21-jährige Coburger mit weiteren jungen Männern in einem Lokal im Steinweg in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend nach draußen und der Coburger wurde zu Boden gebracht. Daraufhin sollen ihm umherstehende Personen Fußtritte und einen Faustschlag verpasst haben.

Als die inzwischen alarmierten Polizeistreifen eintrafen, konnten sie einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen aus Coburg vorläufig festnehmen und einen 16-Jährigen, der die Flucht ergriff, ebenfalls als Tatverdächtigen ermitteln. Ihr 21-jähriges Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Der junge Mann musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Zeugen gesucht

Zur genauen Aufklärung des Sachverhaltes und zur Ermittlung möglicher weiterer Beteiligter bitten die Kriminalbeamten um Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat am Samstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, die Auseinandersetzung vor dem Lokal im Coburger Steinweg beobachtet oder kann sonst Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben?

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden.