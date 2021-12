Am vergangenen Wochenende wurde die gefährliche Omikron-Variante des Coronavirus erstmals auch "in der Region Coburg" nachgewiesen. Das hat das Landratsamt Coburg am Montag bestätigt. Die Kontaktpersonen der infizierten Person seien vom Gesundheitsamt Coburg ermittelt worden, wie es heißt.

Weitere Angaben - etwa zum Alter oder zum genauen Wohnort der mit Omikron infizierten Person - machte das Landratsamt nicht.

Allerdings wird im aktuellen Corona-Newsletter das Infektionsgeschehen in der Stadt und im Landkreis Coburg als "diffus" beschrieben. So seien derzeit sowohl mehrere Schulen und Kindertagesstätten als auch pflegerische und medizinische Einrichtungen von etlichen Infektionen betroffen.

Derweil wird auch im Coburger Land versucht, die Impfquote zu erhöhen. Am Montag wurde sie mit 68,9 Prozent angegeben. Die Quote für Booster-Impfungen lag am Montag bei 27 Prozent.

Wichtig: Um dem aktuell hohen Aufkommen nach Impfungen begegnen zu können und lange Wartezeiten zu vermeiden, werden aktuell ausschließlich Impftermine mit vorheriger Terminvereinbarung angeboten. Eine Anmeldemöglichkeit besteht vorzugsweise online über folgenden Link: https://impfzentren.bayern/citizen/ oder telefonisch unter 09561/7334730.

Alleine in dieser Woche gibt es zusätzliche 2000 Impftermine, die gebucht werden können.

Weitere Informationen rund um das Corona-Geschehen in der Region gibt es auch unter www.landkreis-coburg.de