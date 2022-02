Coburg vor 1 Stunde

Konzert-Tipp

Olympische Klänge im Landestheater Coburg

Im Zeichen der Antike steht das 4. Sinfoniekonzert des Landestheaters Coburg. Das Programm am Sonntag (13. Februar, 18 Uhr) und Montag (14. Februar, 20 Uhr) ersetzt das ursprünglich geplante Konzert unter dem "Master of the Queen's Music".