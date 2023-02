80 Tage Kultur.erleben – unter diesem Motto widmet es sich Monat für Monat einem anderen kulturellen Aspekt, wie das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie mit internationaler Trachtenpuppensammlung erklärt. Der Februar 2023 stehe dabei ganz im Zeichen der Reise.Kultur.

Dabei liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem Reiseland Frankreich, mit dem die Stadt Neustadt bei Coburg aufgrund seiner partnerstädtischen Beziehung zu Villeneuve-sur-Lot in Südfrankreich eng verbunden ist.

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Veranstaltungen für alle Generationen freuen.

Ü60-Café | 10.02.2023 | 14 Uhr

Einmal im Monat, immer der zweite Freitag, sind alle Ü60er sehr herzlich zu einem geselligen Nachmittag ins Spielzeugmuseum Neustadt eingeladen. Von 14 bis 16 Uhr ist genügend Zeit und Raum zum Kaffee trinken und Tratschen - darüber hinaus steht jeder Termin unter einem anderen Motto.

Im Februar bereitet das Museumsteam ein spannendes Programm zum Thema "Reiselust" vor. Am Freitag, 10. Februar, wird von 14 bis 16 Uhr gemeinsam in Urlaubserinnerungen geschwelgt und mit spannenden Quizfragen um die Welt gerätselt. Gerne dürfen auch eigene Urlaubsbilder und -souvenirs mitgebracht werden, über die man gemeinsam ins Gespräch kommt.

Kosten: 7 Euro inkl. Eintritt, Material, Kaffee & Kuchen

Anmeldung unter 09568-5600 bzw. info@spielzeugmuseum-neustadt.de

Museum.Kreativ | 11.02.2023 | 14 Uhr und 15.30 Uhr

Die Seife hat eine lange Geschichte: Vor rund 4.500 Jahren verewigten die Sumerer im heutigen Irak auf einer Tontafel das erste Rezept für eine Vorform der Seife. Das Wissen verbreitete sich im Mittelalter auch in Europa. Unter anderem in Spanien, Italien und Frankreich entstanden Zentren der Seifensiederzunft, in denen die Methoden zur Seifenherstellung verfeinert wurden.

Zusammen mit der Seifentante Friederike stellen Kinder und Erwachsene am Samstag, 11. Februar, ihre eigenen Seifen her. Obendrein kennt die Seifentante Friederike auch die Rezeptur eines pflegenden Kleopatramilchbades und weiht die Teilnehmenden in die Herstellung ein.

Kosten: 10 Euro

Workshop für Kinder: 14-15 Uhr

Workshop für Jugendliche und Erwachsene: 15.30-16.30 Uhr

Anmeldung unter 09568-5600 bzw. info@spielzeugmuseum-neustadt.de

Vortrag | 15.02.2023 |19 Uhr

Seit 1977 besteht zwischen Villeneuve und Neustadt, zwei Städten, die (zufällig) den gleichen Namen tragen (ville = Stadt, neuve = neu), eine sehr lebendige Partnerschaft, die zahlreiche Bürger beider Städte zusammengeführt hat, die sich einander kennen und schätzen gelernt haben. Villeneuve ist nach wie vor ein Handelszentrum vor allem für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die unter südlicher Sonne in dem fruchtbaren Landstrich des Lot-Tales, das sich wie ein großer Obst- und Gemüsegarten ausnimmt, hervorragend gedeihen. Weit über die Grenzen Südwestfrankreichs hinaus bekannt und geschätzt sind die berühmten Pruneaux d’Agen, die köstlichen getrockneten Pflaumen.

Reinhard Elsner, Präsident des Städtepartnerschaftskomitees Neustadt, spricht am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr in seinem Vortrag über die Bedeutung der Städtepartnerschaft und hat auch diverse Filmausschnitte der französischen Partnerstadt im Gepäck. Zum Vortrag werden kleine französische Kostproben gereicht.

Kosten: 5 Euro inkl. Probiererle

Tickets unter 09568-5600 bzw. info@spielzeugmuseum-neustadt.de

Wein-Tasting | 24.02.2023 | 18 Uhr

Dieses Tasting am Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr unter fachkundiger Leitung von Achim Brettel nimmt alle Weinliebhaber mit auf eine kulinarische Reise durch Frankreich. Dabei werden köstliche Weine aus den verschiedenen französischen Regionen probiert. Zur Verkostung werden schmackhafte Speisen à la française gereicht.