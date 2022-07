Neustadt bei Coburg: 24-Jähriger wird am Donnerstag (14. Juli 2022) von Auto angefahren

Junger Mann wollte auf Pedelec zum Einkaufen - in Waldstück passiert der Crash

- in "Eineinhalb Stunden ohnmächtig": Fahrer lässt Schwerverletzten einfach liegen

Dringende Zeugensuche - Betroffener erinnert sich an Teile des Kennzeichens und Autotyp

Am Donnerstag (14. Juli 2022) ereignete sich zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in Neustadt bei Coburg im Ortsteil Wildenheid ein schlimmer Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Das berichtet die zuständige Polizeiinspektion, die nach Zeugen des Vorfalls sucht. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem Pedelec von der Hutstraße über das "Schottenholz" zum Einkaufen in einem Supermarkt fahren, wie die Partnerin des Betroffenen gegenüber inFranken.de schildert.

"Mit letzten Kräften zu mir geschliffen": 24-Jähriger rettet sich schwer verletzt zum Haus seiner Freundin in Neustadt

Das Ganze habe sich zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ereignet. "Er ist von meinem Zuhause aus los, da geht ein kleines Waldstückchen entlang", erzählt die 19-Jährige. In einer Kurve nach den Bahngleisen sei ihm ein Auto entgegengekommen und habe ihn "frontal erwischt". Der junge Mann sei durch den Aufprall über die Motorhaube geschleudert worden und dann nach kurzen Bewegungsversuchen am Waldrand liegengeblieben, erzählt seine Partnerin. Die Polizei bestätigt die Schilderungen des Betroffenen.

"Er blieb dort etwa eineinhalb Stunden ohnmächtig liegen", sagt die 19-Jährige. Der Autofahrer selbst hingegen soll einfach weiter gefahren sein, ohne sich um den Schwerstverletzten zu kümmern. Für die Freundin es Unfallopfers unbegreiflich. "Ich kann es mir selber nicht erklären, warum man so etwas tut", sagt sie immer noch mit einem deutlichen Schock in der Stimme. "Er ist dann irgendwann wieder aufgewacht und wollte mich anrufen, aber seine SIM-Karte ging nicht. Also hat er sich mit den letzten Kräften zurück zu mir in die Hutstraße geschliffen und mich über WLAN bei Whatsapp angerufen."

Als sie ihren Freund erblickt habe, "war überall Blut an seinen Armen, seine ganze Hose war aufgerissen". Sie habe dann Erste Hilfe geleistet und den Notarzt gerufen. "Sie haben ihm die Klamotten aufgeschnitten und ihn wegen der Schmerzen sofort intubiert. Erst sollte er auch mit dem Rettungshubschrauber abgeholt werden, aber weil sein Zustand sich stabilisiert hat, wurde er dann nach Coburg gebracht - auf die Intensivstation."

Polizei Neustadt sucht Zeugen nach unfassbarer Fahrerflucht - junger Mann noch immer in Klinik

24 Stunden habe der Schwerverletzte dort verbringen müssen, so die 19-Jährige. Die körperlichen Folgen des Unfalls seien brutal - noch immer liege er in der Klinik - wenn auch auf Normalstation. "Er hat Wasser in der Lunge, sein Trommelfell links ist geplatzt, Rippen sind angebrochen und er hat Prellungen wie Sau", sagt sie. Die Rücksichtslosigkeit des Autofahrenden macht sie wütend. "Mein Freund bekommt starke Schmerzmittel, die sonst für Krebspatienten gedacht sind."

Laut Polizei handelte es sich bei dem Wagen um ein "größeres Fahrzeug, eventuell einen SUV". Ihr Freund sei ziemlich sicher, dass das Auto ein Dacia Duster in brauner Farbe gewesen sei, so die 19-Jährige. "Er meint auch, er hat gesehen, dass es ein Nummernschild aus Neustadt war. Ich meine, der Ort ist zwar klein, aber in eine Garage, da darf die Polizei ja auch nicht einfach rein." Neben täglichen Streifen in der Gegend seien auch die Werkstätten informiert worden. Denn: "Laut meinem Freund wurden ihm von den Sanitätern Glasscherben aus den Haaren gezogen."

Sie vermute daher, dass auch die Windschutzscheibe des Fahrzeugs durch den Aufprall beschädigt wurde. "Und die kann man nicht einfach so alleine wechseln", betont sie. Daher bleibt dem Pärchen nur die Hoffnung, dass die Verbreitung des Zeugenaufrufs der Polizei doch noch zum Erfolg führt. Und, dass alle Verletzungen gut abheilen. Die Polizei Neustadt bei Coburg sucht dafür Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise, den Unfall oder den Unfallbeteiligten betreffend, entgegen, wie es heißt. Die Telefonnummer lautet 09568 94310.

