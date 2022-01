In einem Geschäft in der Eisfelder Straße in Neustadt bei Coburg kam es am Montag (3. Januar 2022) zu einem Polizeieinsatz. Ein 53 Jahre alter Mann hatte das Geschäft betreten, aber keine FFP2-Maske getragen, wie die Polizei berichtet.

Das Verkaufspersonal sprach den 53-Jährigen darauf an, dieser weigerte sich aber eine Maske aufzusetzen. Auch der mehrmaligen Aufforderung, den Laden zu verlassen, widersetzte er sich. Schließlich wurde die Polizei hinzugeholt.

Maskenverweigerer sorgt für Polizeieinsatz in Laden im Kreis Coburg

Die Beamten wollten den Mann aus dem Laden begleite, der sich jedoch uneinsichtig und aggressiv zeigte. Es kam zu Widerstandshandlungen gegen die Polizisten und er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Eine Ausnahme vom Tragen einer FFP2-Maske konnte der Beschuldigte nicht für sich geltend machen.

