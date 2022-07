Neustadter Fleischerei Luther stellt 24-Stunden-"Metzgerbox" auf

stellt auf Nach Rödental zweiter Standort an der Hauptadresse

zweiter Standort an der Hauptadresse Bratwürste, Steaks, Wurstspezialitäten, Kloßteig : das umfasst das Sortiment

: das umfasst das Fleischfans glücklich: "Nun braucht man sich keinen Kopf mehr zu machen"

Die Neustadter Fleischerei Luther trifft mit der rund um die Uhr geöffneten Metzgerei-Automaten offenkundig den Nerv ihrer Kundschaft. Besser gesagt: "Die Idee wurde von den Kunden gegeben", erklärt Metzgermeister Christian Luther. 2020 ging die erste "Metzgerbox" vor dem Standort in Rödental in Betrieb. Damit die Kundschaft aus Neustadt nicht so weit fahren muss, gibt es nun nach Luthers Angaben den "bislang einzigen 24/7 Verkaufsautomaten in der Stadt".

Nach Rödental hat auch Neustadt eine "Metzgerbox" - "Stimmen wurden zu laut"

In einer lokalen Facebook-Gruppe habe Luther mitbekommen, dass sich manche Rödentaler einen Verkaufsautomaten wünschten, um auch außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten einkaufen zu können. Nach einem Gespräch mit seinem Vater habe Luther einen eigenen Automaten bei einem Oberpfälzer Unternehmen für Metzgereibedarf herstellen lassen. Am 9. Juli 2020 stellte die Familie den ersten Automaten auf der eigenen Metzgerei-Terrasse der Öffentlichkeit vor.

Die Begeisterung im Netz war groß: "Ich kann es nur wieder sagen. Hier hat ein Unternehmen verstanden, mit der Zeit zu gehen! Top", schreibt ein Mann. "Wenn mal wieder spontan Grillen ist", kommentiert eine Frau. An den Sonntagen werde am meisten gekauft, erklärt Luther. "Es ist ein relativ hoher Arbeitsaufwand für uns. Es hat immer jemand aus der Familie Dienst, um den Automaten zu betreuen." Über eine App könne der Bestand eingesehen und dann aufgefüllt werden.

Die Luthers hätten sich eine längere Zeit lang keinen zweiten Automaten zugetraut. "Dann wurden aber einfach die Stimmen aus Neustadt zu laut. Sie wollten ihren eigenen Automaten." Hier befinde sich immerhin auch der größte Kundenstamm.

Betreiber verrät Bestseller und äußert sich zu Frage nach Expansion

Am Sonntag (17. Juli 2022) dann die jüngste Facebook-Botschaft der Fleischerei: "Die Freude ist groß: Neustadt hat jetzt seine eigene Metzgerbox! Nach der positiven Resonanz unseres Rödentaler Automaten gibt's ab sofort Bratwürste, Steaks und vieles mehr zusätzlich auch in Neustadt bei Coburg, direkt vor unserem Betrieb am Moos 20. 24/7, zu jeder Zeit!" Neben den genannten Waren seien auch Senf, Kloßteig oder Getränke im Sortiment.

In unmittelbarer Nähe befindet sich das Freibad. Luther sieht daher viel Potenzial bei Schwimmbadbesucher*innen, die auf dem Betriebsgelände parken und sich schnell noch ihr Grillgut mitnehmen könnten. Bestseller seien übrigens die frischen "Lutherbratwürste". Diese werden auch auf dem Coburger Vogelschießen zu finden sein - und die städtischen Coburger Bratwürste in diesem Jahr ersetzen. Den Unmut mancher über die Landkreis-Bratwürste auf dem Volkfest machen sicherlich die positiven Rückmeldungen zur "Metzgerbox" wieder wett.

"Wird Zeit, super", schreibt eine Facebook-Nutzerin unter die Ankündigung. "Toll, wurde Zeit, dass wir den bekommen. Nun braucht man sich keinen Kopf mehr zu machen, ob alles reicht für die Grillparty oder kann auch mal kurzentschlossen grillen, mit frischen Sachen. Super, Christian", applaudiert ein Mann. Bezahlt werden könne indes aus Vandalismusgründen nur mit Karte oder dem Handy. Expansionspläne hat die Neustadter Metzgerei aufgrund ihrer zwei Standorte keine, verrät Christian Luther zum Schluss.