Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 11-Jähriger in Neustadt bei Coburg, nachdem er mit einem Stein am Kopf getroffen wurde. Der Bub hatte zuvor mit seinem Freund in der Bahnhofstraße gespielt, als zwei unbekannte Jungen den faustgroßen Stein warfen, berichtet die Polizei Mittelfranken.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg zu melden.

Vorschaubild: © Viki_B/pixabay.com