Nach zweijähriger Zwangspause geht das 21. Swing-im-Park-Festival am Wochenende vom 18. – 19. Juni 2022 in die nächste Runde.

Wie die Stadt Neustadt bei Coburg berichtet, sorgt ein vielseitiges und lebendiges Programm auch in diesem Jahr dafür, dass sich nicht nur die reinen Swing- und Jazzfans von dem Festival angesprochen fühlen. Die Schwerpunkte in diesem Jahr lauten „Swing, Rock, Latin“, sicher zur Freude aller Menschen, die sich gerne zur Musik bewegen. Aber nicht nur für gute Musik ist an den zwei Veranstaltungstagen gesorgt, im Park selbst gibt es ebenfalls genug zu entdecken.

Im Rahmen des Swing-im-Park-Festivals findet am Samstag, 18.06.2022 zum ersten Mal eine geführte Gartentour durch den Freizeitpark statt. Der zertifizierte Natur- und Landschafsführer Wolfgang Settmacher-Krumm nimmt Sie mit auf Erkundungstour und präsentiert Ihnen die Pflanzenvielfalt zwischen Spieleparadies und Wohlfühl-Oase. Treffpunkt: Brücke bei der Bauhofhütte um 15:00 Uhr, Teilnahme kostenlos.

Auf die kleineren Gäste wartet ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, bei dem es von einer Attraktion zur nächsten geht. Aktive Kids können ihr Glück am traditionellen Kletterbaum auf dem „Moosbuckel“ versuchen, der mit tollen Preisen bestückt ist.

Für die sportliche Seite ist ebenfalls gesorgt.

Spielerisches Kräftemessen ist am Sonntag beim mittlerweile schon zur Tradition gewordenen Tauzieh-Wettbewerb angesagt. Wer Interesse hat, mit einer Mannschaft teilzunehmen, kann bei rechtzeitiger Anmeldung bis zum 06.06.2022 mitmachen.

Abgerundet wird das abwechslungsreiche Programm durch allerlei verschiedene Speisen und Leckereien.

Am Stand des Städtepartnerschaftskomitees finden Sie verschiedene Spezialitäten aus Frankreich.

Die Stadt Neustadt bei Coburg freut sich auf Ihren Besuch und ein swingendes Wochenende!



Programm:

Samstag, 18. Juni

14:00 bis 18:00 Uhr Golfwand-Schlagen, Dosenwerfen

14:00 bis 14:20 Uhr Zumba Alba

14:30 bis 14:50 Uhr Jumping-Auftritt

15:00 bis 15:20 Uhr Vorführungen im Ringen

15:00 bis 16:00 Uhr Gartentour durch den Freizeitpark, Treffpunkt: Brücke Bauhofhütte

15:40 bis 16:40 Uhr Stadtkapelle

15:30 bis 18:00 Uhr Kinderschminkstation

16:50 bis 18:30 Uhr Burgen-Jazz-Band

18:30 bis 23:30 Uhr Faltnrock

20:00 bis ca. 20:45 Uhr Showtänze Tanzschule Gehde

Sonntag, 19. Juni

09:30 bis 10:30 Uhr Gottesdienst

10:30 bis 12:10 Uhr Daniel Hoffmann Quartett

12:15 bis 12:40 Uhr Cheerleader

12:40 bis 14:30 Uhr Still*A* live

13:15 bis 13:30 Uhr Kindertrachtentanzgruppe

13:00 bis 17:00 Uhr Seifenblasenkünstler

13:00 bis 17:00 Uhr Drehorgelspieler

13:00 bis 17:00 Uhr Stelzenläuferteam im Clownskostüm

13:00 bis 18:00 Uhr Kinderschminkstation

13:00 bis 18:00 Uhr Golfwand-Schlagen, Dosenwerfen, Hüpfburgen

14:30 bis 15:30 Uhr Tauziehen – Wettkampf

14:15 bis 14:45 Uhr Klettern am Kletterbaum

14:30 bis 15:30 Uhr Platzkonzert mit dem Jugendorchester Neustadt

15:40 bis 15:55 Uhr Albaby® Dance

16:05 bis 16:20 Uhr Showtänze Dance4Fun

16:30 bis 18:00 Uhr TwoTones

16:45 bis 17:45 Uhr Liederquatsch mit Claudii, Mitmach-Kinder-Programm

18:00 bis 21:00 Uhr The Silhouettes

18:45 bis 19:15 Uhr Showtänze Tanzschule Gehde

*alle Angaben zu den Programmpunkten sind unter Vorbehalt und ohne Gewähr.

Anmeldung

- Tauziehen, Referat 1 - Kultur Sport Tourismus, Frau Fischer, Tel. 09568 81-133, kws@neustadt-bei-coburg.de

Detailinformationen

Das Programm finden Sie außerdem auf der städtischen Internetseite unter www.neustadt-bei-coburg.de

Vorschaubild: © Stadt Neustadt b. Coburg