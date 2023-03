80 Tage Kultur.erleben – unter diesem Motto widmet sich das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie mit internationaler Trachtenpuppensammlung Monat für Monat einem anderen kulturellen Aspekt, wie es in einer Pressemitteilung berichtet. Der März 2023 steht dabei ganz im Zeichen der Kinder.Kultur.

Kinderflohmarkt am 18. März

Beim Kinderflohmarkt im Spielzeugmuseum Neustadt dreht sich am Samstag, 18. März, von 10 bis 14 Uhr alles rund ums Thema Baby und Kind. Kinder wachsen so schnell aus Allem heraus und man benötigt ständig etwas Neues. Doch im Sinne der Nachhaltigkeit ist es viel sinnvoller in Gebrauchtes im (sehr) guten Zustand zu investieren. Der Kinderflohmarkt im Museum bietet eine große Auswahl an Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Laufrädern, Büchern und vielem mehr.

Der Kinderflohmarkt findet im Inneren des Museums statt und kann wunderbar mit einem Museumsbesuch verbunden werden.

Für Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen ist ausreichend gesorgt.

Eintritt: Erwachsene 1 Euro | Kinder frei

Aktionstag „Kinderrechte“ mit freiem Eintritt

Alle Kinder haben die gleichen Rechte und diese Kinderrechte gelten für alle Kinder auf der ganzen Welt. So steht es seit 1989 in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen.

Zusammen mit dem Kinderschutzbund, Kreisverband Coburg, findet am Sonntag, 19. März, von 11 bis 16 Uhr ein Aktionstag rund um das Thema "Kinderrechte" statt.

Zahlreiche Mitmach-Stationen laden zum aktiven kennenlernen der verschiedenen Kinderrechte ein: Vom bunten Handabdruck auf dem Wünschebaum über Türschilder basteln und Höhlen bauen bis hin zu Sinnesparcours und Teddy-Klinik. Für Groß und Klein ist an diesem Tag im Spielzeugmuseum Neustadt allerhand geboten. Ruhe und Entspannung findet man an diesem Tag im eigens eingerichteten Snoezelraum – mit Wohlfühlgarantie!

Obendrein laden kurzweilige Workshops zum kreativen Mitmachen ein (Dauer: je ca. 30 Minuten):

11 Uhr: Spandosen bemalen

12 Uhr: Freundschaftsbändchen flechten

13 Uhr: Origami falten

14 Uhr: Traumhaus auf Leinwand

15 Uhr: Fingerfarben-Kunst

16 Uhr: Spiele bauen und gestalten

Für die Workshops wird um Anmeldung unter 09568-5600 bzw. info@spielzeugmuseum-neustadt.de gebeten | Kosten pro Workshop: 1,50 Euro

Ein ganz besonderer Gast darf um 14 Uhr im Museum begrüßt werden: Ella, das flauschige Maskottchen des Kinderschutzbundes lässt sich diesen aktionsreichen Tag auf keinen Fall entgehen.

Für Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen ist ausreichend gesorgt.

Der Eintritt ist an diesem Tag frei.