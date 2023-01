Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

Zahlreiche Einheiten vor Ort

Dachstuhlbrand führt zu Großeinsatz: Sechs Menschen verletzt - Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter

In Neustadt bei Coburg hat es am Mittwochmorgen (25. Januar 2023) einen Großeinsatz gegeben. Zahlreiche Rettungseinheiten wurden zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. In dem betroffenen Haus befanden sich zur Einsatzzeit mehrere Menschen.