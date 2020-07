Wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 62-jährigen Neustädter. Dieser hatte am Dienstagnachmittag (7. Juli 2020) mehrfach mit einem Schlagstock auf einen Bekannten eingeschlagen, wie die Polizei berichtet.

Drei Männer aus dem Coburger Landkreis hielten sich laut Polizeibericht gemeinsam in einer Wohnung in der Neustädter Innenstadt auf und "verbrachten den Nachmittag mit dem Genuss alkoholischer Getränke". Gegen 16.45 Uhr gerieten zwei der drei in einen Streit, woraufhin der 62-jährige Neustädter mehrfach mit einem Schlagstock auf einen 52-Jährigen einschlug.

Opfer durch Schläge mit Schlagstock schwer verletzt

Ein ebenfalls anwesender, 54-jähriger Neustädter, ging dazwischen und bewahrte das Opfer vor größerem Schaden. Beamte der Polizei Neustadt bei Coburg nahmen den Tatverdächtigen fest und stellten die Tatwaffe sicher. Der Rettungsdienst brachte das Opfer mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eines nahe gelegen Krankenhauses.

Nach derzeitigen Ermittlungen waren die drei Männer zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 62-jährige Neustädter muss sich wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten.