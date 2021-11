Hemmungsloser Frohsinn in Zeiten drastisch steigender Inzidenzwerte und Belegungsquoten auf den Intensivstationen? Der traditionelle Faschingsauftakt stand in diesem Jahr auch in der Region Coburg unter besonderen Vorzeichen.

Sichtbar wurde das auch beim Sturm auf die Rathäuser.

Für Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, im ersten Corona-Frühjahr ins verantwortungsvolle Amt gewählt, bedeutete der Start der fünften Jahreszeit zugleich sein Debüt als Faschingsredner.

"Liebe Närrinnen und Narren, schenkt mir euer Ohr, heute kommt ihr aus euren Verstecken hervor" - so deklamierte Coburgs Stadtoberhaupt die obligatorisch gereimten Begrüßungsworte. Natürlich kam auch Sauerteig nicht am alles beherrschenden Thema Pandemie vorbei und nutzte den Auftritt auf dem Rathausbalkon zum dringlich formulierten Appell: "Ich unterstütze alle Maßnahmen und Taten, die uns die Politik und Experten raten. Denn so eine Maske ist doch wahrlich nicht schlimm, wenn man dafür Gesundheit gewinnt. Ein echter Tor und Narr, wer nicht sie trägt zum Schutze im Gesicht!"

Nach über einem Jahr Pause, langem Bangen und Hoffen, beginne mit dem Rathaussturm heute auch in Coburg die närrische Zeit, rief Narrhalla-Präsident Thomas Eck den Schaulustigen vom Rathausbalkon zu. Die Coburger Narrhalla, die Tanzsportgarde Coburger Mohr und die Effect's hätten sich auf den Markplatz getroffen, "um unserer politischen Elite eine kreative Pause zu verschaffen."

Unterdessen wird das noch immer amtierende Prinzenpaar der Coburger Narrhalla Prinzessin Antje I. und Prinz Oli I. wohl in die Geschichtsbücher der Coburger Narrhalla eingehen, als unsterbliches Prinzenpaar: Das dritte Jahr in Folge haben sie das Zepter in die Hand genommen.

Untersiemau

Auch in Untersiemau verlief der Rathaussturm in diesem Jahr etwas anders als sonst. Auf den Umzug mit einem geschmückten Wagen wurde verzichtet. Stattdessen formierte sich der Elferrat der Feuerwehr, angeführt vom Prinzenpaar, ihre Tollität Prinz Dackel, der I aus Bad Rodach (Philipp Hütter) und ihre Lieblichkeit Thea die I, geborgt vom Rodacher Rathaus (Thea Liebermann) und zogen am Samstag auf den Vorplatz des Untersiemauer Rathauses ein, wo Bürgermeister Rolf Rosenbauer schon wartete.

Mit dem Schlachtruf der Untersiemauer Narren, einem dreifach kräftigen Unter-siemau und mit dem Blasen einen kleinen Feuerwehrhorns, wurde die Herausgabe des Rathausschlüssels laut stark gefordert. Nicht ganz freiwillig händigte der Bürgermeister dem Prinzenpaar den Rathausschlüssel aus. Denn das Prinzenpaar, der 28 jährige Informatiker und die 22 jährige, die im Vorzimmer des Bad Rodacher Bürgermeisters Tobias Ehrlicher sitzt, haben in der fünften Jahreszeit in Untersiemau viel vor. Die Regierungserklärung wurde in diesem Jahr auf dem Vorplatz des Rathauses verlesen.