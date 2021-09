Ein Ausflug zur Sennigshöhe lohnt sich immer. Zum Beispiel, weil es in der Alexandrinenhütte des Thüringerwald-Vereins samstags und sonntags eine zünftige Brotzeit gibt. Oder auch, weil man vom höchsten Punkt des Landkreises den Blick wunderbar in die Ferne schweifen lassen kann - in Richtung Süden, wohlgemerkt. Weniger schön ist es nämlich aktuell, in die andere Richtung zu schauen. Denn der Wald, der im Naturschutzgebiet Simmersberg liegt und ebenfalls dem Thüringerwald-Verein gehört, sieht schlimm aus. Borkenkäfer und Dürre haben fast den kompletten Fichtenbestand zerstört.

Doch jetzt wird aufgeforstet! Am Samstag, 23. Oktober, sollen bis zu tausend neue Bäume gepflanzt werden. Zur Unterstützung dieser Aktion werden Baum-Paten gesucht. Der jeweilige Pate kann, wenn er will, seinen Baum sogar selber pflanzen. Wer möchte, kann am Baum ein Etikett anbringen, auf dem der Name des Paten vermerkt ist.

Für die Aufforstung erhält der Thüringerwald-Verein auch staatliche Fördermittel. Deshalb hat der Preis für eine Patenschaft von gerade mal zehn Euro eher symbolischen Charakter. "Uns geht es mit der Aktion aber sowieso in erster Linie darum, für das Thema zu sensibilisieren", erklärt der Vorsitzende Dieter Schubert. Jeder neu gepflanzte Baum sei ein Beitrag für nachhaltigen und zugleich anschaulichen Umweltschutz. So lassen sich Patenschaften ja auch verschenken, etwa von (Groß-)Eltern an ihre Kinder und Enkelkinder. Diese können dann "ihrem" Baum hoffentlich lange Zeit beim kräftigen Wachsen zuschauen - und jeden Baum-Besuch am Simmersberg vielleicht mit einem Blick in die Ferne oder einer Einkehr in die Alexandrinenhütte verbinden.

Hintergrund

Wer will Baum-Pate werden? Gepflanzt wird am Samstag, 23. Oktober, ab 10 Uhr am Simmersberg (gleich bei der Alexandrinenhütte). Zur Auswahl stehen mehrere Baumarten. Eine Patenschaft kostet zehn Euro. Gutscheine sind erhältlich in der Alexandrinenhütte; möglich ist auch eine Überweisung auf das Konto IBAN DE62 7835 0000 0092 0112 12 bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels (Verwendung: "Mein eigener Baum").

Wer will Drachensteigen lassen? Zu einer weiteren Aktion lädt der Thüringerwald-Verein am Sonntag, 10. Oktober, ein. Beim "Drachen-Tag" stehen ab 10 Uhr auf der Sennigshöhe Drachen bereit; wer möchte, kann auch seinen eigenen mitbringen und steigen lassen. In der Alexandrinenhütte gibt es für Kinder bis 12 Jahre ein "Drachen-Menü" (Bockwurst, Getränk und Eis für zwei Euro). Der Tag wird unterstützt von der Jugendpflege Meeder und der VR-Bank Coburg.