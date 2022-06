Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Montag (20.06.2022) in Mönchröden zu einem Fahrzeugbrand. Ein Autofahrer waretete in seinem Wagen an einer Ampel, als er aus Motorraum einen Schlag vernahm, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Kurz darauf fing das Auto im Motorraum Feuer. Der Mann konnte sich noch unverletzt in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, dennoch entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hinzukommen noch 2000 Euro Schaden am Straßenbelag.

Vorschaubild: © ReinhardThrainer/pixabay.com