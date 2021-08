Fürth am Berg vor 2 Stunden

Ehrenamt

Mängel mit dem Smartphone melden

Im Raum Coburg wird derzeit ein neues Wanderwegenetz aufgebaut. Die neu beschilderten Strecken sollen von Wegewarten in Schuss gehalten werden. Um den Natur-Erlebnispfad in Fürth am Berg kümmern sich Wolfgang und Marina Zarske. Das sind ihre Aufgaben.