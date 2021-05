In Lautertal im Landkreis Coburg kam es am Donnerstagabend (20.05.2021) zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Polizei Coburg teilte mit, dass ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer mit einem Radlader zusammengestoßen ist.

Der 18-Jähriger fuhr kurz nach 20 Uhr auf dem Schlösschenweg entlang, als ihm kurz nach einer Kurve ein Radlader entgegenkam. Die Linkskurve war für den Fahrer des Radladers kaum einsehbar, weshalb er dem Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte.

Radfahrer prallt gegen Radladerschaufel: Schwere Unfall im Kreis Coburg

Nahezu ungebremst prallt der Jugendliche gegen die Schaufel des Radladers. Dabei zog er sich offenbar mehrere Knochenbrüche im Brustbereich und an den Beinen zu. Der Rettungsdienst brachten den schwer verletzten 18-Jährigen zur Behandlung in ein Thüringer Klinikum. Am Fahrrad des Verunfallten entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

