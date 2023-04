Im Coburger Land wird es am Freitag (21. April 2023) zu erheblichen Einschränkungen des Öffentlichen Personennahverkehrs kommen. Dies gab der Landkreis Coburg am im Vorfeld bekannt.

Sowohl Bus- als auch Bahnverkehr sind von den Auswirkungen des Streiks betroffen, aufgrund der unübersichtlichen Lage empfiehlt das Landratsamt Coburg den Eltern schulpflichtiger Kinder den Zusammenschluss von Fahrgemeinschaften.

"Erhebliche Behinderungen im Berufs- und Schulverkehr": Landkreis Coburg weist auf Streik hin

"Schlechte Nachrichten für die Eltern schulpflichtiger Kinder: Der Tarifstreit zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) und der Deutschen Bahn wird sich am Freitag in den Vormittagsstunden auch auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Coburger Land auswirken", heißt es in der Mitteilung. Nach der Ankündigung der Gewerkschaft eines erneuten Streiks vom Mittwoch, sei mit erheblichen Behinderungen im Berufs- und Schulverkehr zu rechnen. Bundesweit müssen Pendler morgen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. "Die Lage ist noch etwas unübersichtlich", wird Dennis Flach von der Stabstelle Büro Landrat/ Mobilität am Coburger Landratsamt zitiert.

Dies sei der Tatsache geschuldet, dass das Zeitfenster, um auf die Streikankündigung zu reagieren, diesmal enger sei als beim Streik Ende März. Deshalb gehe der ausdrückliche Rat der Stabsstelle Büro Landrat/Mobilität an die Eltern, sich zu Fahrgemeinschaften für ihre Kinder abzusprechen. Definitiv feststehen würden Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Coburg und Neustadt, weil die morgendlichen Fahrten ausfallen, wobei der Verkehr am Freitag ab 11 Uhr allerdings voraussichtlich wieder anlaufe: "Auch wenn es in der Folge noch zu Verzögerungen und Ausfällen kommen kann, rechnet man im Coburger Landratsamt damit, dass alle Schülerinnen und Schüler nach Hause kommen werden", teilt der Landkreis Coburg mit.

Auch die Fahrten bei "agilis" (Coburg-Bad Rodach) würden laut dem Landkreis ausfallen: "Ab 11 Uhr wird agilis den Betrieb wieder anlaufen lassen. Dabei kann es zunächst zu Abweichungen und einzelnen Zugausfällen kommen. Fahrgäste werden gebeten, sich eine Stunde vor Abfahrt Ihres Zuges in den Fahrplanauskunftsportalen und Apps zu informieren", wird das Bahnunternehmen zitiert. Ebenfalls ausfallen sollen zudem alle Fahrten der OVF (Omnibusverkehr Franken GmbH) im Landkreis am Freitagvormittag. Wie beim zurückliegenden Streik Ende März gelte dies jedoch nicht für alle Subunternehmer der OVF. Das gelte auch für die Rufbusse - sofern sie nicht zu einer Hauptlinie führen, die nicht verkehrt.

Streik im Coburger Land - Diese Buslinien sind betroffen

"Allerdings weist Dennis Flach darauf hin, dass diese Busse zwangsläufig beschränkte Kapazitäten haben und nicht alle Schülerinnen und Schüler mit den zur Verfügung stehenden Bussen in die Schulen gebracht werden können", warnt der Landkreis. Ab 12 Uhr werde dann auch der Verkehr des OVF im Landkreis wieder vollständig aufgenommen. Die Heimfahrten sollten auch bei den Bussen gesichert sein. Beim Stadtbus in Coburg würden alle Fahrten durchgeführt werden, da das Fahrpersonal zu großen Teilen in einer anderen Gewerkschaft organisiert sei.

Vom Streik betroffen seien die folgenden Buslinien: Linie 8301 (Fahrt 7459/012: 6:45 Uhr Gleismuthhausen über Dietersdorf, Weitramsdorf, Weidach nach Coburg ZOB), Linie 400 (Alle Fahrten der Firma Martin), Linie 8309 (Fahrt 7479/005: 6:57 Uhr Weidhausen Sonnefelder Str. über Sonnefeld nach Neustadt Feldstraße), Linie 8315 (Alle Fahrten der Linie), Linie 8318 (Alle Fahrten mit der Markierung S im Fahrplan), Linie 8319 (Fahrt 7463/009: 7:18 Uhr Coburg ZOB über Triebsdorf, Scherneck nach Untersiemau Schule, Fahrt 7463/016: 6:52 Uhr Buchenrod über Untersiemau nach Coburg ZOB, Fahrt 7463/008: 6:50 Uhr Rossach Abzweigung B4 über Untersiemau nach Coburg ZOB), sowie Linie 800 („Der Coburger", diesen können Schülerinnen und Schüler aus Oberelldorf und Tambach nutzen, weil alle Fahrten durchgeführt werden).

Der größte Teil der Rufbus-Angebote im Landkreis Coburg werde hingegen aufrechterhalten: "Fahren werden die Rufbusse, die keinen Anschlussverbindungen mit dem bestreikten ÖPNV benötigen. So fährt zum Beispiel die Rufbus-Linie von Heilgersdorf nach Seßlach", informiert der Landkreis Coburg. Wer also in Seßlach zum Arzt, zur Arbeit oder einkaufen möchte, könne dies per Rufbus tun. Die gleiche Regelung gelte auch für die Verbindungen Heldritt-Bad Rodach sowie Neustadt-Weidhausen.