Seit Freitag, 18.03.202, wird der 87-jährige Walter Zucker aus Unterlauter im Landkreis Coburg vermisst. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Der Rentner verließ im Lauf des 18.03.2022 sein Wohnhaus in der Gothaer Straße in Unterlauter und ist seitdem nicht mehr gesehen worden.

87-Jähriger verschwunden - wer hat etwas gesehen?

Zunächst suchten Angehörige nach dem Mann, im Anschluss wurde auch ein Polizei-Hubschrauber eingesetzt, um den 87-Jährigen zu finden, jedoch ohne Erfolg. Weder der Mann noch sein Auto konnten bisher gefunden werden. Daher wendet sich die Coburger Polizei an die Bevölkerung mit der Bitte um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Herr Zucker ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der Betroffene ist vermutlich mit seinem PKW, einem Opel Meriva in grau, mit dem Kennzeichen CO-WZ934 unterwegs. Der Vermisste hält sich häufig im Waldbereich, insbesondere im Bereich Lautertal sowie dem angrenzenden Bereich Eisfeld auf. Daher werden Anwohner sowie Spaziergänger insbesondere in diesem Gebiet gebeten, ihre Augen nach dem Vermissten offenzuhalten.

Die Polizei hat diese Beschreibung des Vermissten veröffentlicht:

175 cm groß

80 - 90 kg

Kräftige Statur

hellgraue Haare

Brille mit schwarzem Oberrahmen

Vermutlich trägt der Vermisste Hosenträger, eine leichte Strickjacke sowie eine braune Schiebermütze in Braun.