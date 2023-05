Stefan Püls weiß es sehr zu schätzen, dass er sich auf seine Bauern im Coburger Land verlassen kann. Gerade bei Wald- und Vegetationsbränden ist der Kreisbrandrat immer wieder aufs Neue überrascht, wie schnell und zuverlässig die Landwirte aus der Region die Feuerwehren im Einsatz unterstützen: „Wenn man sie braucht, sind sie einfach da.“ Damit auch jeder sieht, wie erfolgreich dieses Zusammenspiel läuft, gibt es jetzt im Landkreis Coburg eine neue Imagekampagne: „Löschende Landwirte“.

Wie das Landratsamt Coburg berichtet, hat Landrat Sebastian Straubel am Pfingstsamstag gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehren und der Coburger Landwirtschaft die neuen, großen Aufkleber mit dem Schriftzug „Löschende Landwirte“ erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Auf dem Hof der Familie Flohrschütz in Kleinwalbur zeigte sich der Landrat begeistert vom unbürokratischen Engagement, das die Landwirte im Ernstfall an den Tag legen: „Wir wissen diese Hilfe wirklich sehr zu schätzen.“ Die Gesellschaft sei der Landwirtschaft zum besonderen Dank verpflichtet, weil diese ihre technische Ausrüstung bei Einsätzen unentgeltlich zur Verfügung stelle, ergänzte der Landrat.

Die Aktion „Löschende Landwirte“ ist ein Eigengewächs des Landkreises Coburg. Geboren wurde die Idee, dem wichtigen Engagement der Landwirtschaft zu mehr öffentlicher Wahrnehmung zu verhelfen, in der 2021 gegründeten lokalen Task Force zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden. Dort arbeiten Feuerwehr, das Technische Hilfswerk sowie die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UGÖEL) gemeinsam an Einsatzstrategien.

Inzwischen gibt es sogar schon das Ausbildungsprogramm für einen Standortlehrgang bei Feuerwehren, die sich auf Wald- und Vegetationsbrände vorbereiten wollen. Wobei Stefan Püls aus der Erfahrung vieler Einsätze weiß, dass bei manchen Schadenslagen ohne die Hilfe der Landwirte gar nichts gehen würde. Der Kreisbrandrat nannte Beispiele: „Bei Wald- und Flächenbränden kommen Grubber und Güllefässer zum Einsatz, in trockenen Monaten können wir zudem jederzeit und fast überall auf mit Löschwasser gefüllte Güllefässer zurückgreifen.“ Das, sagte der Kreisbrandrat, sei eine unbezahlbare Unterstützung für die Feuerwehren.

Das Logo, das mit dem Motiv der Veste Coburg und einem Traktor-Gespann für die „Löschenden Landwirte“ wirbt, stammt ebenfalls aus dem Landkreis Coburg. Entworfen hat dieses Anna Steinert, die selbst bei der Feuerwehr in Gleußen aktiv ist. An Schleppern oder technischer Ausrüstung wie zum Beispiel Güllefässern angebracht, sind die extragroßen Aufkleber nach Überzeugung von Stefan Püls ein Signal an alle: „So machen wir unsere Bürgerinnen und Bürger auf die tolle Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Landwirtschaft aufmerksam.“

„Nicht groß diskutieren, sondern helfen“ – so sehe die Landwirtschaft die Sache, sagte BBV-Kreisobmann Sebastian Porzelt. Eine funktionierende Gesellschaft zeichne aus, dass die Menschen füreinander da seien. Und das sei im Coburger Land der Fall, ergänzte der BBV-Kreisobmann: „Gerade wir Landwirte wissen, dass wir bei Bränden auf die schnelle und tatkräftige Hilfe unserer Feuerwehren angewiesen sind.“ Deshalb sei es für ihn und seine Berufskollegen „eine Selbstverständlichkeit“, als „Löschende Landwirte“ zur Verfügung zu stehen.

Die Aufkleber mit dem Logo gibt es ab sofort in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands in Coburg sowie der Kreisbrandinspektion.