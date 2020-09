Kunstverein Coburg: Spannungsvolle Welten entdecken

Reizvolle Begegnungen verspricht die erste neue Ausstellung, die der Kunstverein Coburg inmitten der Corona-Krise zeigt. Von Samstag an gewährt der seit zehn Jahren in Heldritt lebende Künstler Matthias Kroth Einblick in sein umfangreiches und vielgestaltiges Schaffen. "Hauptwege und Nebenwege" lautet der Titel der Schau, die Malerei Zeichnung und Skulptur kombiniert.