Neuer Nistkasten für die Falken auf dem Hof der Coburger Polizei

Freiwillige Feuerwehr Coburg leistet tatkräftige Unterstützung

Nächster Falkengeneration steht im Frühjahr 2022 nichts mehr im Wege

Kükenaufzucht unter Polizeischutz: Auf dem Dach der Polizeiinspektion Coburg (Bayern) ist ein neuer Nistkasten für Falken installiert worden. Der alte sei in die Jahre gekommen und habe daher ausgetauscht werden müssen, berichtete Stefan Probst von der Coburger Polizei der dpa. Standort des alten und des neuen Nistkastens war bzw. ist der Funkmast im Hof der Coburger Polizeidienststelle in der Neustadter Straße.

Coburg: Neuer Falken-Nistkasten auf dem Polizeigelände

Für den Rückbau des alten Nistkastens und zum Anbau der neuen Falkenbehausung eine sichere Arbeitsplattform auf knapp 10 Metern Höhe am Funkmast geschaffen werden, erklärt Polizeihauptkommissar Stefan Probst in einer Pressemitteilung. Insgesamt waren viele Helfer an der Aktion beteiligt.

Rolf Rössner, Hobbyschreiner und Mitglied des Landesbunds für Vogelschutz, baute den neuen Nistkasten, passte ihn den örtlichen Gegebenheiten am Funkmast des Polizeigebäudes an und installierten die Falkenbehausung in etwa zehn Metern Höhe. Mithilfe der technischen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Coburg, unter Leitung des Stadtbrandrats Christian Dudda, gingen die Umbaumaßnahmen für das neue Heim der Greifvögel schnell vonstatten. Die Coburger Feuerwehr stellte für die Bauarbeiten auch eine Drehleiter auf.

Einem Einzug der nächsten Falkengeneration stehe nun im Frühjahr 2022 nichts mehr im Wege, meinte Probst. Im alten Nistkasten seien zuvor schon viele Generationen von Greifvögeln auf dem Polizeigelände zur Welt gekommen.