Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro verursachte am Sonntag (29. Januar 2023) eine kreuzende Wildschweinrotte am Wagen einer 26-jährigen Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Lützelbuch und Oberfüllbach im Landkreis Coburg.

Dort war, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, die 26-Jährige um 12.50 Uhr bei Tageslicht mit ihrem Fahrzeug von Lützelbuch in Richtung Oberfüllbach unterwegs, als in einem Waldstück überraschend eine Rotte Wildschweine die Straße mit ihr kreuzte.

Wildunfall kann nicht verhindert werden - Wildschwein tödlich verletzt

In der Folge kam es zu einem Wildunfall, bei dem die Frau eines der Tiere frontal erfasste und ein weiteres streifte. Eines der Tiere wurde tödlich verletzt, das andere rannte zusammen mit der restlichen Rotte in den Wald. Die Coburger Polizei nahmen einen Wildunfall auf und verständigten den zuständigen Jagdpächter.

Vorschaubild: © taviphoto/Adobe Stock (Symbolbild)