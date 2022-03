Ebersdorf bei Coburg vor 39 Minuten

Unfall

Rentner kommt von Straße ab und fährt in Mauer - Fahrer wird verletzt

In Ebersdorf bei Coburg wurde am Mittwoch ein Autofahrer verletzt, nachdem er von der Straße abkam und in eine Grundstücksmauer krachte. Der Schaden ist hoch.