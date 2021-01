Gregor Meyle gastiert am Samstag, 31. Juli 2021 auf Schloss Tambach (Landkreis Coburg)

Auch die für 2020 geplante Tour des deutschen Sängers Gregor Meyle musste wegen Corona abgesagt werden. Umso mehr können sich die Fans über die für Fortführung der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr freuen. Neben dem Konzert am 31. Juli 2021 in Tambach wird es auch ein weiteres Konzert von ihm in Franken geben. Weitere Informationen zum Auftritt in Würzburg gibt es hier. Es bleibt spannend rund um den Mann mit Gitarre, Brille und Hut. Die Sommerkonzerte mit großen Teilen der „Sing meinen Song-Band“ und einigen weiteren Champions-League-Musikern haben seit vielen Jahren Tradition. Der Sommer 2020 brachte außerdem wieder viel neue Musik des Künstlers.

Gregor Meyle auf Schloss Tambach: Konzertprogramm voller neuen Hits und bekannten Klassikern

Auch wenn sich der Musiker in den letzten Jahren sehr intensiv mit TV-Auftritten privater Fernsehsender beschäftigt hat, bleibt eines unumstritten: Seine Leidenschaft gehört der Musik. So arbeitete er im Jahr 2020 intensiv an dem Best-of-Album "Tutto Andrà Bene", bei dem gefühlvolle Piano-Variationen seiner Klassiker entstanden sind.

Um in einer Zeit ohne Konzerte für eine positive, fast demütige Stimmung Zuhause zu sorgen, hat Gregor Meyle ganz persönliche Melodien ausgewählt. Das neue Album "Tutto Andrà Bene" können sie sich hier* bei Amazon ansehen.

Auf den Open-Air-Bühnen dürfen natürlich auch altbekannte Klassiker wie „Niemand“ oder „Keine ist wie du“ nicht fehlen. Es soll große Emotionen und ein Cross-Over aus zahlreichen Musikstilen geben - von einem, der mit offenen Augen durch die Musikwelt geht und sich stets inspirieren lässt, ganz persönliche, neue Lieder zu erschaffen.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

