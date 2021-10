Im Kreis Coburg brennt derzeit ein Keller. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag (31. Oktober 2021) gegen 14.20 Uhr mitteilt, ist der Brand in einem Keller in Mönchröden in der Friedrich-Ebert-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit ihren Einsatzkräften vor Ort. Näheres ist noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © News 5/Patzak (Symbolbild)