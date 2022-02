Coburg vor 1 Stunde

Kultur-Tipp

Junge Künstler gastieren im Kongresshaus in Coburg

Ein international besetztes Kammermusik-Ensemble gasiert am Montag in Coburg. Auf Einladung der Gesellschaft der Musikfreunde wird das Carousel Chamber Music Ensemble am Montag, 21. Februar, ein Konzert im Kongresshaus gestalten (Beginn: 19.30 Uhr).