James Blunt kommt - wieder nach Coburg! Der britische Sänger soll im Rahmen des HUK-Coburg-Open-Air-Sommers am Samstag, 27. August 2022, ein Konzert auf dem Schlossplatz geben. Tickets könnt ihr direkt in unserem Ticketshop bestellen*. Bereits im August 2018 war Blunt zu Gast in der Vestestadt und wurde damals von knapp 6000 Fans bejubelt.

Warum es ein sehr großes Problem wäre, wenn die Konzertreihe - wie 2020 und 2021- auch 2022 wegen Corona ausfallen müsste, lesen Sie hier

James Bunt, der seinen Durchbruch mit dem Hit " You're beautiful" hatte, ist im Frühjahr 2022 zunächst auf Hallen-Tour in Deutschland unterwegs. Dabei wird er auch die Songs seines neuen Albums "Once Upon A Mind*" präsentieren. Mit seinem neuen Album besinnt sich Blunt auf seine Wurzeln, wie es in einem Pressetext heißt. Nachdem er auf dem letzten Album "The Afterlove" mit elektronischen Klängen flirtete, kehrte er zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: zeitlose Songs schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren.

"Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe", urteilt er selber über sein Werk. "Jeder Song dieses Albums steht für etwas, das ich derzeit durchlebe oder in jüngerer Zeit erlebt habe. Es ist ein sehr persönliches Album und ich bin stolz, es mit der Welt teilen zu können."

Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, alle sechs erreichten in Deutschland mindestens die Top-Ten, zwei stiegen auf Platz eins. International hat er an die 170 Platinplatten einsammeln dürfen.

Wer singt 2022 noch auf dem Schlossplatz?

Der HUK-Coburg-Open-Air-Sommer soll 2022 am Mittwoch, 24. August, mit Sido beginnen, für dessen Konzert bereits 9000 Karten verkauft sind. Am Donnerstag, 25. August, tritt Sarah Connor auf. Für Freitag, 26. August, sind Avantasia auf dem Schlossplatz angekündigt. Diese drei Konzerte sollten ursprünglich bereits im Sommer 2020 stattfinden, wurden aber bereits zweimal verschoben.

Neu dazu gekommen sind jetzt noch James Blunt (Samstag, 27. August) und Pur (Sonntag, 28. August).

Karten gibt es in unserem Online-Ticketshop*, an den bekannten Verkaufsstellen, unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.