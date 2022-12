Itzgrund: Lichterfahrt findet morgen statt - Traktoren sollen "Kinderaugen leuchten lassen"

Gemeinde Itzgrund kündigt Traktoren-Lichterfahrt an

kündigt an 50 Fahrzeuge ziehen durch Lahm , Gleußen , Schottenstein und Co.

ziehen durch , , und Co. Wanderfreunde locken mit Bratwurst und Glühwein

locken mit und Tafel soll von Bulldog-Umzug profitieren

Die Gemeinde Itzgrund freut sich auf ihre Lichterfahrt unter dem Motto "Kinderaugen leuchten lassen". Am Samstag (17. Dezember 2022) ziehen circa 50 bunt geschmückte Traktoren durch mehrere Gemeindeteile. Danach ist Zeit für Gespräche bei weihnachtlichen Leckereien.

Lichterfahrt im Itzgrund - das ist die Route der Traktoren

Abfahrt ist um 17.30 Uhr in Lahm an der Maschinenhall der Familie Grell. Dann geht es von der Hauptstraße, über die Hans-Jahn-Straße in die Ringstraße und wieder zur Hans-Jahn-Straße, wie der Streckenplan auf einer Gemeindeseite zeigt. Um 17.40 Uhr ist der Umzug in Pülsdorf und bewegt sich rund um den Brunnen. Dann geht es um 17.55 Uhr nach Kaltenbrunn mit den Stationen Kapellenfeld, Lohhof und Merkendorf.

Um 18.20 Uhr ist Herreth an der Reihe, mit der Route Herrether Weg, Hofgasse, Hutweide, Mühläcker, Hofgasse und Staffelsteiner Straße. Um 18.40 Uhr geht es in Gleußen durch die Weinbergstraße, Kloster Banz Straße und Alte Poststraße. In Schottenstein ist der Umzug um 18.50 Uhr. Hier sollte sich das Publikum an der Rossacher Straße und dem Rossacher Kreisel platzieren. Die Traktoren überqueren dann noch die CO5. Auf dieser Kreisstraße durchqueren sie dann Welsberg und kommen laut Plan um 19.20 Uhr wieder in Schottenstein an.

Hier geht es über die Obere Dorfstraße und dann folgt der Abzweig Richtung Gleußen. Um 19.35 Uhr sind die Fahrzeuge laut Ankündigung in Bodelstadt. Vom Bistro geht es über die ST2204 durch den Ort. Um 19.45 Uhr besuchen die Landwirte Kaltenbrunn über die Coburger Straße, Bahnhofstraße und Kläranlage. Endstation ist wieder Lahm gegen 20 Uhr an der Wanderhalle. Die Initiatoren weisen darauf hin, dass die Ankunftszeiten in den einzelnen Ortsteilen geringfügig abweichen können.

Umzug hat auch ernste Botschaft: "Sorgen und Nöte der heimischen Landwirtschaft"

An der Wanderhalle kann das Publikum die Schlepper fotografieren. Der Wanderfreunde Lahm/Itzgrund e.V. wartet hier zudem mit Bratwürsten, Glühwein und anderen Getränken, kündigt die Gemeinde an. Außerdem sollen Spendenboxen in den einzelnen Ortschaften zu finden sein. Die Einnahmen gingen an die Coburger Tafel. Wie Matthias Schorn, Verbandsrat des Zweckverbands Itzgrund, auf Facebook informiert, sind sie hier zu finden:

Lahm an der Wanderhalle

Kaltenbrunn bei Edelhäußer

Schottenstein in der oberen Dorfstraße

Welsberg Ortsmitte

Gleußen Ortsmitte

Bodelstadt Ortsmitte

Herreth am Gefrierhaus

Er schreibt zudem: "Die Landwirte aus den Landkreisen Coburg, Lichtenfels, Haßfurt und Bamberg, haben sich aber nicht nur zusammengeschlossen, um Weihnachtsfreude zu schenken. Nein, sie wollen auch auf die Sorgen und Nöte der heimischen Landwirtschaft aufmerksam machen."

Auch spannend: Im Landkreis Coburg gibt es am Wochenende überdies einen Krampus-Lauf - für alle Altersstufen, versichern die Veranstalter.