Wurfgeschoss in der "Wilden Hilde" an den Kopf bekommen: Eine 21-Jährige vergnügte sich laut Bericht der Polizei Coburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1. Mai 2022) in der Diskothek „Wilde Hilde“.

Gegen 2 Uhr war der Spaß für die junge Frau allerdings jäh zu Ende: In der gut besuchten Lokalität warf ein bisher Unbekannter aus der Menge heraus einen Glasgegenstand auf die junge Frau. Dieses Geschoss traf die Feiernde am Kopf und sie wurde leicht verletzt. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Werfer nimmt die Polizeiinspektion Coburg entgegen.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)