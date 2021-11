Zu Beginn dieses Jahres wurde an der Ecke Callenberger Straße/Kanonenweg kräftig gebaggert: Der Mineralölkonzern Orlen als neuer Eigentümer des Grundstücks ließ die alte "Shell"-Tankstelle fast komplett abreißen. Als Eröffnungstermin für eine neue "Star"-Tankstelle wurde das vierte Quartal 2021 genannt.

Doch seit Monaten tut sich auf der Baustelle nichts mehr. Was ist da los? "Leider hat sich der Bau aus diversen Gründen verzögert", teilte die Orlen-Pressesprecherin Birgit Schmidt dem Coburger Tageblatt auf Anfrage mit. Unter anderem habe es eine "notwendige Planungsänderung" gegeben. Aber auch die direkt neben dem Areal laufenden Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz hätten zu Beeinträchtigungen geführt. Inzwischen geht man von einer Fertigstellung im zweiten oder dritten Quartal 2022 aus. Dann aber wird es sich doch nicht um eine "Star"-Tankstelle handeln, sondern um eine mit Namen "Orlen". Das liegt an einer neuen "Zwei-Marken-Strategie" des Mineralölkonzerns. Bislang firmierten fast alle Tankstellen, die von Orlen betrieben werden, unter der Marke "Star". Doch im Oktober gab der Konzern bekannt, in Zukunft auch verstärkt mit "Orlen"-Tankstellen an den Start zu gehen.

Der Name "Orlen" ist ein Kunstbegriff, der auf den polnischen Mutterkonzern zurückgeht. Er setzt sich zusammen aus den polnischen Begriffen "orzel" (zu deutsch: Adler) und "energia" (Energie). Auch das Firmenlogo ist ein Adler.

Polnische Snacks im Sortiment

Die Bistros in den Orlen-Tankstellen bieten auch polnische Speisen wie Zapiekanka an, ein polnisches Pizza-Baguette. "Damit unterstreichen wir unsere Verbundenheit zu unserem Mutterkonzern auch auf kulinarischer Ebene", lautete jüngst die Erklärung dazu.