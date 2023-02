Gibt es ein perfektes Alter, um die Wissenschaft kennen zu lernen? Na klar: Zwischen acht und 12 Jahren! Bei der Kinder-Uni an der Hochschule Coburg am Samstag, 11. März, werden Jungs und Mädchen zu Studierenden. Wie die Wissenschaftsredakteurin der Hochschule Coburg Natalie Schalk berichtet, geht's in den Vorlesungen um die Gesundheit der Erde, um Bionik, Geld und darum, wie schlau künstliche Intelligenz wirklich ist.

Kinder wollen Antworten. Warum ist unsere Erde krank und wie können wir ihr helfen? Was können wir von der Natur alles lernen? Wieso dreht sich eigentlich so viel um Geld? Und was hat es mit dieser künstlichen Intelligenz auf sich, von der wir in letzter Zeit immer öfter hören? Am besten können Professorinnen und Professoren solche schwierigen Fragen beantworten. Einmal im Semester stehen einige von ihnen Kindern Rede und Antwort an der Hochschule Coburg. Wer für die Kinder-Uni angemeldet wird, erfährt am Samstag, 11. März, auf spielerische Weise, wieviel Spaß es macht, die Rätsel der Welt mit Hilfe der modernen Wissenschaft zu erkunden.

Zwei von vier Vorlesungen auswählen

Prof. Dr. Susanne Esslinger ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit der Gesundheit unserer Erde beschäftigt. Der Planet ist wie ein lebender Organismus. Die Erde kann deshalb auch wie ein Lebewesen krank sein. Man kann sagen: Unsere Erde hat Fieber mit steigender Temperatur. Aber was können wir tun, um die Erde wieder gesund zu machen? Antworten gibt’s in der Vorlesung von Prof. Esslinger.

Prof. Dr. Gunther Herr beschäftigt sich auf andere Weise mit der Natur. Bei ihm geht es um Bionik, um Lösungen, die wir uns aus der Natur abschauen können. Viele kennen den Lotus-Effekt, der nach der Lotus-Pflanze benannt ist, von deren Blättern Schmutz und Wasser einfach abperlen. Aber es gibt noch viel mehr spannende Beispiele zu entdecken.

Alles über Geld können die Kinder Prof. Dr. Lutz Schneider fragen. Weshalb gibt es Geld überhaupt? Warum gibt es so viele Arten von Geld und wer stellt es her? Der Professor erforscht, wie Volkswirtschaften funktionieren und wie sich die Sache mit dem Geld entwickelt hat – und deshalb weiß er auch einiges über Muscheln und Steine.

Ganz schön schlau? Das ist künstliche Intelligenz auch – oder? Maschinen gehen nicht in die Schule oder in die Vorlesungen der Kinder-Uni, und trotzdem reden wir Menschen von künstlicher Intelligenz. Prof. Dr. Eva Brandmeiers Forschungsgebiet sind selbstlernende Maschinen und sie erklärt den kleinen Studierenden, was eine künstliche Intelligenz ist, wie sie lernt und ob sie schlauer ist als wir.

Die Kinder müssen sich für zwei der vier Vorlesungen entscheiden. Start ist um 10.30 Uhr, alle bekommen für diesen Tag einen Studierendenausweis und ab geht’s in den Hörsaal, wo die Professorinnen und Professoren Spannendes aus ihrem Fachgebiet berichten und Fragen beantworten.

Alles Weitere zu Anmeldung, Mensa-Besuch und Zeitplan steht auf www.hs-coburg.de/kinderuni