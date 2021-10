Grub am Forst vor 44 Minuten

Brandstiftung

Grub am Forst: Unbekannte Täter setzen Kühlschrank in einer Scheune in Brand

Am Mittwochabend legten bislang unbekannte Täter ein Feuer in einer Scheune im Landkreis Coburg. Zeugen bemerkten am Brandort eine männliche Person, die einen Kanister in der Hand trug. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.