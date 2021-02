Ungewohnt still ist es derzeit in und an der Johanneskirche auf der Hut im Coburger Westen. Denn im ohnehin schon sehr betagten Schaltkasten des Gotteshauses gab es einen Kurzschluss - mit fatalen Folgen. Der Schaltkasten aus dem Jahre 1964 hat damit endgültig "seinen Geist aufgegeben". Das bedeutet: Nichts geht mehr, weder Strom, noch Licht, noch Heizung, und eben auch nicht das Glockengeläut und die Kirchturmuhr.

Es ist aber bereits eine Firma mit der Reparatur beauftragt, wie es heißt, doch könne dies noch etwas dauern.

Der markante Turm der Johanneskirche in Coburg Der markante Turm der Johanneskirche in Coburg Oliver Schmidt

Auf Beschluss des Kirchenvorstands werden in der Johanneskirche erst wieder Gottesdienste gefeiert, wenn der Corona-Inzidenzwert in Coburg unter 50 liegt.

Das Gemeindegebiet der evangelischen Johanneskirche im Coburger Westen umfasst die Bereiche Wüstenahorn und Hut.