Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Coburg zieht eine Zwischenbilanz der Corona-Hilfen: Bis zum 30. März 2021 wurden im Rahmen der Novemberhilfe in der Stadt Coburg circa 2,5 Millionen Euro und im Landkreis Coburg circa 3,6 Millionen Euro an betroffene Unternehmen ausbezahlt. Im Rahmen der Überbrückungshilfe II belief sich die ausbezahlte Summe auf circa 745000 Euro in der Stadt Coburg und circa 996000 Euro im Landkreis. Diese Summen nennt die IHK in einer Pressemitteilung.

"Je länger die Pandemie dauert und je schärfer die staatlich verfügten Einschränkungen ausfallen, desto größer werden die wirtschaftlichen Einbußen für unsere Betriebe. Die staatlichen Hilfen haben in den vergangenen Monaten zwar vielen Unternehmern geholfen, ihre Zahlungsfähigkeit abzusichern. Ein Ausgleich der erlittenen Verluste ist damit allerdings nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, endlich den Dauer-Lockdown zu beenden - leider aber ist nach wie vor keine verlässliche, transparente und Perspektive gebende Öffnungsstrategie erkennbar", erklärt IHK-Präsident Friedrich Herdan.

Überbrückungshilfe II und Novemberhilfe - was ist was?

Der Bund hatte die Hilfen aufgelegt, um die von der Corona-Krise besonders betroffenen Betriebe direkt zu unterstützen. Mit der Überbrückungshilfe II bezuschusst der Bund die laufenden Fixkosten von Selbstständigen, Betrieben und anderen Organisationen im Zeitraum September bis Dezember 2020. In Bayern wurden laut Mitteilung der IHK im Rahmen der Überbrückungshilfe II bislang rund 416 Millionen Euro an rund 25000 betroffene Betriebe ausgezahlt.

Bei der Novemberhilfe erstattet der Staat den Betrieben, die während des Teil-Lockdowns im November schließen mussten, bis zu 75 Prozent der ausgefallenen Umsätze. Betroffen von den Einschränkungen waren vor allem Hotels, Gaststätten, Fitnessstudios, Freizeiteinrichtungen, die Reisebranche und Veranstalter. Insgesamt wurden im Freistaat rund 59000 Anträge auf Novemberhilfe mit einer Gesamtfördersumme von 950 Millionen Euro bewilligt.

Novemberhilfe noch bis Ende April beantragen

Hinweis der IHK: Anträge auf Novemberhilfe können noch bis Ende April gestellt werden, Informationen zu aktuellen Corona-Hilfsprogrammen für die Wirtschaft, Antragsbedingungen usw. sind online verfügbar unter www.coburg.ihk.de .