Coburg vor 1 Stunde

Erstmeldung

Feuer in Coburg ausgebrochen: Bewohnerin (63) stirbt bei Wohnungsbrand

In Coburg ist ein Feuer in einer Wohnung in der Metzgergasse ausgebrochen. Wie die Polizei gegen Freitagabend (1. Oktober 2021) mitteilt, ist eine Bewohnerin bei dem Brand gestorben.